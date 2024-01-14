Борьба за внимание: В США признали безысходность Киева из-за конфликта на Ближнем Востоке
WSJ: Киев борется за внимание Запада на фоне конфликта на Ближнем Востоке
В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке Киеву приходится вести борьбу за внимание союзников. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября внимание Запада переключилось на Ближний Восток. При этом сейчас дипломаты и военные чиновники уделяют этому вопросу ещё больше внимания на фоне ответных мер США и Британии на атаки по морским судам со стороны хуситов.
Негативно повлиял на поддержку Незалежной и летний провал контрнаступления ВСУ, пишет издание. Из-за этого помощь со стороны США на сумму до 60 миллиардов долларов попросту теперь застряла в Конгрессе. В свою очередь, лидеры Евросоюза всё ещё безуспешно пытаются одобрить предоставление Киеву более чем 50 миллиардов долларов в виде помощи на ближайшие четыре года.
Однако Киев вновь намерен "мобилизовать международную поддержку". Для этого, в частности, по инициативе Швейцарии и Незалежной и была созвана встреча в Давосе. При этом, как сообщают источники газеты, едва ли украинцам получится заставить "такие крупные нейтральные страны, как Индия, Индонезия и Саудовская Аравия", изменить свою позицию.
Напомним, Киев пытается протолкнуть свою "формулу мира", которая объединяет позиции якобы 50 стран по вопросу урегулирования вооружённого конфликта. По теме уже провели несколько встреч, последняя из которых, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, была тайной. Москва узнала о мероприятии от союзников, принявших участие в нём. Позднее стало известно, что новая запланированная встреча по "формуле мира" Зеленского в Давосе 14 января будет последней и без участия Китая.
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