Борьба за внимание: В США признали безысходность Киева из-за конфликта на Ближнем Востоке

В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке Киеву приходится вести борьбу за внимание союзников. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября внимание Запада переключилось на Ближний Восток. При этом сейчас дипломаты и военные чиновники уделяют этому вопросу ещё больше внимания на фоне ответных мер США и Британии на атаки по морским судам со стороны хуситов.

Негативно повлиял на поддержку Незалежной и летний провал контрнаступления ВСУ, пишет издание. Из-за этого помощь со стороны США на сумму до 60 миллиардов долларов попросту теперь застряла в Конгрессе. В свою очередь, лидеры Евросоюза всё ещё безуспешно пытаются одобрить предоставление Киеву более чем 50 миллиардов долларов в виде помощи на ближайшие четыре года.