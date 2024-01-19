Крещение Господне, Турицы, День нежности ко всем существам: Праздники и приметы 19 января 19 января 2024 года православные в России отмечают большой праздник, в который принято посещать церковь и совершать купание в проруби. Также на эту дату приходится "день рождения" одного из регионов России и древний славянский праздник, посвящённый почитаемому животному 18 января, 21:01 19 января православные отмечают Крещение Господне. Обложка © Shutterstock

Крещение Господне

19 января православные в России отмечают большой праздник — Крещение Господне, или Богоявление. Несколько фактов о нём: наряду с Пасхой это один из самых древних праздников в христианстве;

является одним из двунадесятых, то есть 12 самых важных;

связан с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан;

в русском православии отмечается ежегодно в фиксированную дату — 19 января;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

Первое, наиболее известное в народе название праздника — Крещение Господне (или просто Крещение) — говорит о том, что он связан с событием земной жизни Иисуса Христа. Это крещение, которое Спасителю в реке Иордан помог совершить пророк Иоанн Предтеча, он же Иоанн Креститель. Второе название праздника — Богоявление. Оно отсылает к чуду, которое случилось во время крещения Христа: с небес в облике голубя сошёл Святой Дух и голос свыше назвал Иисуса Сыном.

Крещение православные в России празднуют широко. По всей стране проходят богослужения и крещенские купания в прорубях, которые по названию реки Иордан называют иорданями. Считается, что ныряние в них очищает душу и тело. В Церкви приветствуют такую традицию, однако канонической она не является. Это сугубо добровольный обряд. Для христиан на Крещение главное — посетить службу в церкви, исповедоваться, причаститься и принять крещенскую воду.

Всё же главная традиция праздника Крещение Господне — освящение воды, которое происходит в храмах и на водоёмах. Делают это как 18 января, так и непосредственно в день Богоявления на Божественной литургии. Крещенскую воду называют агиасма, она считается святыней, способной исцелять душу и тело. Верующие набирают её в ёмкости и благоговейно хранят. Употреблять её можно в течение всего года.

Крещение Господне является двунадесятым праздником, то есть одним из 12 самых важных в православии. Оно завершает Святки, которые продолжались с Рождества Христова.

День Ульяновской области

19 января отмечается День рождения Ульяновской области. Фото © ТАСС / Егор Алеев

На 19 января в России приходится праздник, посвящённый основанию одного из субъектов РФ, — День Ульяновской области. Рассказываем о нём: это российский региональный праздник;

приурочен к дате образования области — 19 января 1943 года;

там обычно в этот день проходят официальные праздничные мероприятия;

в 2024 году в центре этих событий будет стоять Год семьи;

в целом в регионе пройдёт более 300 событий: концерты, лекции, выставки, уроки краеведения и кинопоказы.

Ульяновская область России уникальна уже хотя бы тем, что, в отличие от многих других регионов нашей страны, была учреждена в годы Великой Отечественной войны — в 1943 году, когда решалась судьба битвы на Волге.

Тогда на ульяновскую землю было эвакуировано 15 промышленных предприятий. Самым крупным из них был автомобильный завод имени Сталина, который затем получил название Ульяновский автомобильный завод. Ещё одним крупнейшим промышленным предприятием стал завод имени Володарского, откуда за всё время войны на фронт ушло 4 млрд патронов.

За последующие десятилетия Ульяновская область стала лидером в целом ряде ведущих отраслей экономики. Там есть как уникальные промышленные предприятия, так и ядерно-инновационный кластер, передовые организации в сфере авиации и ветроэнергетики. Ульяновская область обладает уникальной историей и богатым культурным наследием. Сейчас регион состоит из 24 муниципальных образований, в том числе шести городов. Его население — около 1,3 млн человек.

День нежности ко всем существам

19 января отмечается День нежности ко всем существам. Фото © Shutterstock

19 января в России можно отметить добрый праздник — День нежности ко всем существам (Tenderness Toward Existence Day). Вот что о нём известно: это международный неформальный праздник;

появился в США, откуда распространился по миру;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 19 января;

цель — призвать жителей земли проявлять больше любви ко всем окружающим.

День нежности ко всем существам — один из неофициальных праздников, инициатор которого неизвестен. Относительно времени его появления тоже ясности нет: по одним данным, он был придуман ещё в 70-х годах прошлого века, по другим — в начале 2000-х. Как бы то ни было, идея учредить День нежности ко всем существам явно пришлась многим по душе: в 2024 году он упоминается в Интернете на многих языках.

Если судить по названию этого доброго праздника, его суть проста: проявлять любовь и нежность ко всем существам, с которыми мы делим планету. Это может показаться непростой задачей. Учёные в 2016 году провели самую масштабную в истории планеты перепись живых существ и насчитали примерно триллион (миллион миллионов) видов, населяющих поверхность, океаны, недра и воздух земли. Подчеркнём: речь именно о видах, а не об общем количестве животных. Правда, тут есть оговорка: большую часть этих видов составляют простейшие, например бактерии. Причём большинство из них учёные ещё не изучили.

На самом деле задача в сегодняшний День нежности ко всем существам, конечно, проще: побудить дарить нежность и любовь тем, кто рядом. Речь не только о наших близких людях. Это и домашний питомец, и синица, которую не лишним будет подкормить зимой, когда ей так трудно найти пропитание. Инициаторы праздника предложили в этот день "отпускать свою нежность на волю", не стесняться проявлять это замечательное чувство ко всем, кто рядом. Тем более что это увеличивает шансы получить нежность в ответ.

Славянский праздник Турицы

19 января славяне отмечали праздник Турицы. Фото © ТАСС / Замир Усманов

На 19 января приходится также праздник Турицы, который отмечался в старину и на территории России. Предлагаем узнать о нём больше: посвящён туру, или быку, — одному из самых почитаемых среди славян животных;

празднуется каждый год 19 января;

раньше отмечался с обрядом "вождения тура" ряжеными;

истоки его лежат в языческих верованиях.

Корни праздника Турицы уходят в дохристианские времена, когда славянские племена поклонялись разным богам. Так, в Туре воплощался союз Велеса и Перуна во славу и процветание рода славянского. В древности считали, что Тур, как и греческий Пан, покровительствует пастухам, молодым удальцам, музыкантам. Тогда в этот день проводили обряд юношеских посвящений в мужчины: молодые люди должны были доказать, что способны, словно сильный тур, охранять и защищать своих близких.

Позже это стал более спокойный праздник. Так как он приходился на Святки, в этот день гадали на весь будущий год. Была традиция "водить тура" — ходить по селению с ряженым в виде быка (в зависимости от местности это мог быть конь или даже олень). Сам ряженый имитировал поведение животного: делал вид, что бодается, скачет, машет хвостом, мычит. Тура было принято "убивать", а он опять воскресал. В том числе в этом исследователи фольклора видят параллели с воскресающим после долгой зимы солнцем.

А ещё на Турицы парни надевали наизнанку тулупы, притворяясь медведями. Затем они устраивали шуточные бои друг с другом. Молодёжь проводила вечер в шумных играх и дурачествах.

Приметы 19 января

Небо ясное и глубокое — будет много грибов и ягод.

Увидеть падающую звезду — к счастью.

Рыба появилась у крещенской проруби — к обилию мёда.

Солнце на Крещение — к жаркому лету.

Полнолуние на Крещение — к большим паводкам весной.

Новолуние — погода как на Крещение продержится весь месяц.

Именинники 19 января

19 января именины может отмечать российский актёр Иван Янковский. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Дата 19 января, поскольку на неё приходится большой православный праздник Крещение Господне, не богата на именины. Их могут отмечать только: Иван

Феофан. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев