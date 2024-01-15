Четыре человека погибли при падении воздушного шара в американском городе Элой
В США четыре человека погибли при падении воздушного шара. Обложка © Х / Andy Mac
В американском городе Элой, расположенном в штате Аризона, четыре человека погибли при падении воздушного шара. Как передаёт в социальных сетях местная полиция, одному из пассажиров всё-таки удалось спастись, однако он находится в тяжёлом состоянии.
По данным правоохранителей, происшествие случилось в пустынной местности к востоку от бульвара Саншайн и Ханна-роуд в Элое в минувшее воскресенье, 14 января, около 07:50 утра по местному времени (17:50 мск). В результате падения шара погибло четыре человека, один в тяжёлом состоянии в больнице. В настоящее время причины случившегося устанавливают сотрудники компетентных ведомств.
Стоит отметить, что происшествия с воздушными шарами не являются чем-то необычным даже для нашей страны. Так, летом в Новой Москве во время полёта на нём загорелись мужчина и женщина. А до этого воздушный шар с людьми столкнулся с линией электропередачи в Липецкой области и загорелся.