Четыре человека погибли при падении воздушного шара в американском городе Элой

В американском городе Элой, расположенном в штате Аризона, четыре человека погибли при падении воздушного шара. Как передаёт в социальных сетях местная полиция, одному из пассажиров всё-таки удалось спастись, однако он находится в тяжёлом состоянии.

По данным правоохранителей, происшествие случилось в пустынной местности к востоку от бульвара Саншайн и Ханна-роуд в Элое в минувшее воскресенье, 14 января, около 07:50 утра по местному времени (17:50 мск). В результате падения шара погибло четыре человека, один в тяжёлом состоянии в больнице. В настоящее время причины случившегося устанавливают сотрудники компетентных ведомств.