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15 января, 04:34

В Минобороны отчитались об уничтожении трёх ракет "Точка-У" над Курской областью

Минобороны: Силы ПВО РФ сбили 3 ракеты "Точка-У" ВСУ над Курской областью

Киев сегодня ночью попытался атаковать Курскую область с использованием ракет ТРК "Точка-У", однако планы ВСУ были сорваны. Как сообщили в Минобороны РФ, над территорией региона были сбиты три ракеты.

"Дежурными средствами ПВО три ракеты ТРК "Точка-У" были уничтожены над Курской областью", — сообщили в ведомстве.

Момент взрывов в небе над Курском попал на видео
Момент взрывов в небе над Курском попал на видео

Напомним, ранее губернатор Курской области сообщил о работе средств противовоздушной обороны в регионе. Позднее он рассказал, что силами ПВО были сбиты три украинские ракеты над территорией Фатежского района.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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