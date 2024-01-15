В Минобороны отчитались об уничтожении трёх ракет "Точка-У" над Курской областью
Минобороны: Силы ПВО РФ сбили 3 ракеты "Точка-У" ВСУ над Курской областью
Киев сегодня ночью попытался атаковать Курскую область с использованием ракет ТРК "Точка-У", однако планы ВСУ были сорваны. Как сообщили в Минобороны РФ, над территорией региона были сбиты три ракеты.
"Дежурными средствами ПВО три ракеты ТРК "Точка-У" были уничтожены над Курской областью", — сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее губернатор Курской области сообщил о работе средств противовоздушной обороны в регионе. Позднее он рассказал, что силами ПВО были сбиты три украинские ракеты над территорией Фатежского района.
VK / Минобороны РФ