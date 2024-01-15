"Эффект разорвавшейся бомбы": Пушков ответил на громкое заявление Швейцарии по России

Очевидно, что урегулирование конфликта на Украине без участия Москвы не имеет каких-либо перспектив. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление МИД Швейцарии о необходимости включения России в процесс урегулирования. По словам члена Совфеда, западные СМИ преподносят заявление Берна "чуть ли не как сенсацию", хотя на деле это лишь признание того, что "не признать невозможно".

"Швейцария лишь признала то, что не признать невозможно, хотя на нынешнем Западе обычный здравый смысл уже производит эффект разорвавшейся бомбы. Причина в том, что на Западе создано и всячески поддерживается абсолютно ложное восприятие украинского кризиса", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Пушков отмечает, что "урегулирование" украинского конфликта при участии руководителей МИД и советников по нацбезопасности из разных государств является лишь "имитацией поисков решения". Такая дипломатическая активность бесперспективна без России. В настоящее время это признали в Швейцарии, однако "не стоит удивляться, если в ведущих западных столицах будут продолжать делать вид, что этого не слышат". Но в конечном счёте признать очевидное всё же придется, заключил сенатор.