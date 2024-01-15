На Сахалине военного осудили почти на 3 года колонии за отказ участвовать в СВО
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по уголовному делу о неисполнении приказа. Мужчину лишили свободы почти на три года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и девять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда", — пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что 22 августа 2023 года военный отказался выполнять приказ командира об убытии в зону специальной военной операции (СВО) для участия в боевых действиях. Мужчину обвинили в том, что он поставил под сомнение принцип единоначалия. Этот поступок отрицательно отразился на состоянии дисциплины в воинском коллективе, уточнили в суде. Отягчающим обстоятельством в деле военного стало то, что преступление совершено им в период действия указа президента России о частичной мобилизации.
А ранее Лайф писал, что бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, приговорённый к 12 годам лишения свободы за взяточничество, отправился в зону СВО. Гуменюка арестовали в октябре 2021 года. По версии следствия, с 2019 по 2021 год бывший чиновник нечестным путём заработал более 19,5 миллиона рублей. Сам Гуменюк получил свой срок 18 января 2023 года — 16,5 года и штраф 150 миллионов рублей. Позже приговор был смягчён до 12 лет, а размер штрафа — до 140 миллионов рублей. А в октябре прошлого года суд прекратил производство ещё по одному уголовному делу в отношении Гуменюка из-за истечения срока давности.
ТАСС / dpa / Thomas Frey