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15 января, 08:04

Улетел на следующий день после расправы: Убийца москвички с сайта знакомств мог сбежать в Узбекистан

SHOT: Убийцей найденной в мешке москвички оказался приезжий из Узбекистана

Шехназар И., подозреваемый в убийстве москвички. Обложка © SHOT

Шехназар И., подозреваемый в убийстве москвички. Обложка © SHOT

Правоохранители установили личность предполагаемого убийцы 41-летней москвички, чьё тело в строительном мешке нашли в Восточном Измайлове. По данным SHOT, речь идёт о 35-летнем Шехназаре И., который представился жертве Назаром.

В Россию Шехназар приезжал на заработки. На следующий день после расправы он через Внуково улетел в родной Узбекистан. Дело находится на контроле столичной прокуратуры.

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Напомним, тело 41-летней москвички нашли в Восточном Измайлове 12 января. Оказалось, что 9 января она пошла на свидание с мужчиной с сайта знакомств. Некто представился Назаром, после чего позвал убитую в подвал.

Матвей Константинов
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