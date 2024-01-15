Улетел на следующий день после расправы: Убийца москвички с сайта знакомств мог сбежать в Узбекистан

Правоохранители установили личность предполагаемого убийцы 41-летней москвички, чьё тело в строительном мешке нашли в Восточном Измайлове. По данным SHOT , речь идёт о 35-летнем Шехназаре И., который представился жертве Назаром.

В Россию Шехназар приезжал на заработки. На следующий день после расправы он через Внуково улетел в родной Узбекистан. Дело находится на контроле столичной прокуратуры.