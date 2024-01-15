Улетел на следующий день после расправы: Убийца москвички с сайта знакомств мог сбежать в Узбекистан
SHOT: Убийцей найденной в мешке москвички оказался приезжий из Узбекистана
Шехназар И., подозреваемый в убийстве москвички. Обложка © SHOT
Правоохранители установили личность предполагаемого убийцы 41-летней москвички, чьё тело в строительном мешке нашли в Восточном Измайлове. По данным SHOT, речь идёт о 35-летнем Шехназаре И., который представился жертве Назаром.
В Россию Шехназар приезжал на заработки. На следующий день после расправы он через Внуково улетел в родной Узбекистан. Дело находится на контроле столичной прокуратуры.
Напомним, тело 41-летней москвички нашли в Восточном Измайлове 12 января. Оказалось, что 9 января она пошла на свидание с мужчиной с сайта знакомств. Некто представился Назаром, после чего позвал убитую в подвал.