Адвокат призвал депутатов Госдумы отстать от "причинных мест" россиян
Адвокат Алёшкин раскритиковал идею Милонова о запрете проведения вазэктомии
Адвокат Андрей Алёшкин раскритиковал новую идею депутата Госдумы Виталия Милонова о запрете мужской стерилизации (вазэктомии). Эксперт призвал парламентариев перестать заострять внимание на "причинных местах" российских граждан.
"Тезисы депутата противоречат конституции страны. Права граждан не могут быть ограничены законом. Есть неотчуждаемые права, как право жить или право работать и дышать, есть право на медицинские услуги, в которых нельзя ограничить или запретить", — подчеркнул адвокат в беседе с РИА "ФедералПресс".
Специалист добавил, что некоторые инициативы выглядят смешными и неуместными. Адвокат призвал депутатов "прекратить фантазии и стать реалистами".
Напомним, ранее Милонов обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой полностью исключить вазэктомию (мужскую стерилизацию) из перечня медицинских услуг. По словам депутата, это поможет повысить рождаемость в России. А до этого Милонов заявил, что подготовил законопроект, останавливающий заморозку яйцеклеток. Избыточное производство эмбрионов и манипуляции с ними рассматриваются как форма убийства, которая наносит вред моральному и физическому здоровью нации, пояснил депутат.
LIFE / Эмин Калантаров