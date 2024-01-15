Адвокат призвал депутатов Госдумы отстать от "причинных мест" россиян

Адвокат Андрей Алёшкин раскритиковал новую идею депутата Госдумы Виталия Милонова о запрете мужской стерилизации (вазэктомии). Эксперт призвал парламентариев перестать заострять внимание на "причинных местах" российских граждан.

Специалист добавил, что некоторые инициативы выглядят смешными и неуместными. Адвокат призвал депутатов "прекратить фантазии и стать реалистами".