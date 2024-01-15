Милонов призвал полностью запретить проведение вазэктомии в России
Милонов: Нужно исключить вазэктомию из перечня медицинских услуг в России
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой полностью исключить вазэктомию (мужскую стерилизацию) из перечня медицинских услуг. По его словам, это поможет решить демографическую проблему в стране.
"Безусловно, доступ к ней (услуге по медицинской стерилизации. — Прим. Лайфа) несколько ограничен, однако нельзя сказать, что он полностью закрыт для тех, кто не имеет твёрдых медицинских показаний к такой операции", — передаёт RT слова Милонова, копия обращения которого есть в распоряжении телеканала.
Кроме того, депутат призвал рассмотреть вопрос изменения правил и в отношении граждан женского пола. В обращении Милонова говорится, что добровольную стерилизацию следует разрешить женщинам "исключительно по медицинским показаниям, угрожающим жизни".
Напомним, в прошлом году президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию с рождаемостью в России. Лайф писал, что в регионах начали принимать решения по отказу от проведения абортов в частных клиниках. Прерывать беременность в частных медучреждениях уже запретили в Крыму, Курской и Челябинской областях, тогда как в Татарстане, Мордовии и Тверской области начнут штрафовать за склонение к аборту. Примечательно, что глава СПЧ Валерий Фадеев не считает, что запрет приведёт к повышению рождаемости.
ТАСС / Михаил Терещенко