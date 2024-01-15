Милонов призвал полностью запретить проведение вазэктомии в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой полностью исключить вазэктомию (мужскую стерилизацию) из перечня медицинских услуг. По его словам, это поможет решить демографическую проблему в стране.

"Безусловно, доступ к ней (услуге по медицинской стерилизации. — Прим. Лайфа) несколько ограничен, однако нельзя сказать, что он полностью закрыт для тех, кто не имеет твёрдых медицинских показаний к такой операции", — передаёт RT слова Милонова, копия обращения которого есть в распоряжении телеканала.