ЦБ: Во взимании банками комиссий с застройщиков при льготной ипотеке есть риски

Во взимании банками комиссий с застройщиков при льготной ипотеке существуют риски, так как данные средства потом могут быть переложены в цены на жильё. Об этом заявили в пресс-службе ЦБ в понедельник, 15 января.

"Банк России считает, что, несмотря на изменение условий льготных государственных программ ипотечного кредитования, они остаются прибыльными для банков. При этом взимание комиссий за выдачу льготных ипотечных кредитов создаёт риски", — отметили там в беседе с РИА "Новости".

В регуляторе добавили, что выдача льготных кредитов на покупку жилья лишь у застройщиков, выплачивающих комиссию, уменьшает прозрачность и снижает конкуренцию. Говоря о перекладывании комиссий, в Центробанке указали, что это повышает разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья и несёт риски для ипотечных заёмщиков. Чтобы завышенная стоимость не провоцировала системные угрозы, ЦБ станет проверять правильность оценки банками стоимости ипотечных залогов.