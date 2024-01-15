"Мужская природа": Психолог прокомментировала интимное видео Джигурды и Волочковой

Психолог Алёна Полынь, которая помогает российским бойцам на передовой, назвала "похабщиной" скандальный видеоролик с участием актёра Никиты Джигурды и балерины Анастасии Волочковой. Также специалист не стала комментировать неверность женатого шоумена, так как это его личное дело.

"Мужчина, особенно выпивший, в доме женщины может и не сдержаться, такова мужская природа. Мы всё-таки говорим сейчас о другом. У меня часто спрашивают: "Сейчас идёт СВО, разве такая похабщина уместна?" — сказала Полынь в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".