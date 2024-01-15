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15 января, 14:32

"Мужская природа": Психолог прокомментировала интимное видео Джигурды и Волочковой

Психолог Полынь: Джигурда был пьян, поэтому не сдержался на видео с Волочковой

Психолог Алёна Полынь, которая помогает российским бойцам на передовой, назвала "похабщиной" скандальный видеоролик с участием актёра Никиты Джигурды и балерины Анастасии Волочковой. Также специалист не стала комментировать неверность женатого шоумена, так как это его личное дело.

"Мужчина, особенно выпивший, в доме женщины может и не сдержаться, такова мужская природа. Мы всё-таки говорим сейчас о другом. У меня часто спрашивают: "Сейчас идёт СВО, разве такая похабщина уместна?" — сказала Полынь в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Как подчеркнула эксперт, СВО здесь ни при чём, поскольку подобные выходки неприемлемы в любое время. Разница в том, что в период тяжёлых эмоциональных переживаний за наших бойцов, за страну всё воспринимается более болезненно. А подобное поведение звёзд становится как бы насмешкой над чувствами соотечественников, резюмировала она.

Напомним, в Сети разразился скандал вокруг Волочковой и Джигурды из-за слитого архивного видео, на котором давние друзья исполняют несуразный танец для взрослых. Особое внимание вызвало то, что в какой-то момент Джигурда стягивает с балерины штаны и целует её в трусы. Сама Волочкова винит во всём артиста, называя его "проституткой, переобувшейся в одночасье".

"Не ожидал от богини": Джигурда обвинил Волочкову в хайпе после слива скандального видео в Сеть
"Не ожидал от богини": Джигурда обвинил Волочкову в хайпе после слива скандального видео в Сеть
Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instadzhigurda

Наталья Исакова
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