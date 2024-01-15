Блогера Шария заподозрили в причастности к поджогам шин в подъездах Петербурга

Полицейские проверяют причастность украинского блогера Анатолия Шария к поджогам шин в подъездах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в силовых структурах.

По данным агентства, в конце минувшего и начале наступившего года в Северной столице и области было совершено восемь поджогов шин около входных дверей в квартиры. По горячим следам оперативники задержали 14 человек, причём восемь из них — это подростки.

"Основным направлением расследования является проверка версии о причастности Анатолия Шария к совершению указанных преступлений и дача юридической оценки его действиям", — сказал источник, уточнив, что Шарий не является подозреваемым.

В свою очередь потерпевшие рассказали, что они тем или иным образом связаны с проживающим в Таиланде блогером Петром Лунёвым, который позиционирует себя как консультант по криптовалютам.

"Кроме того, в разной степени осведомлённости потерпевшие показали, что поджог их имущества связан с конфликтом между Лунёвым и украинским видеоблогером Анатолием Шарием", — заявил источник.

Обвинения пока предъявлены десятерым фигурантам. Согласно показаниям некоторых из них, заказ на выполнение поджога они получили от неизвестного лица в "Телеграме", а после отправки видеоотчёта с выполненным заданием им перевели оплату в криптовалюте в сумме, эквивалентной от тысячи до двух тысяч долларов.