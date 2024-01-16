5 мифов о языке тела, в которые вы до сих пор верите, хотя это чушь собачья

Язык тела — загадочный и многогранный. Мы используем его ежедневно, порой даже не осознавая. Именно поэтому вокруг него возникло множество мифов и заблуждений, которые мы принимаем за чистую монету. Давайте развеем пять самых популярных из них.

Миф о процентном соотношении в общении

Правда или миф: разрушаем пять заблуждений о языке тела. Фото © Shutterstock

Сколько раз вы слышали, что в общении важны не столько слова, сколько интонация и язык тела? Популярное утверждение гласит: 7% информации передаётся словами, 38% интонацией и 55% языком тела. Однако это упрощение. Исходное исследование, проведённое психологом Мейерабианом, было искажено и вырвано из контекста. На самом деле значение невербальных сигналов меняется в зависимости от контекста и ситуации. Так что не спешите делать выводы, основываясь только на языке тела!

Миф об искренности улыбки

"Улыбка без морщинок вокруг глаз — фальшивая", — это утверждение неверно. Складки кожи появляются при сильных эмоциях, но их отсутствие не делает эмоцию фальшивой. Существует такое понятие, как "социальная улыбка". Она может выражать учтивость, расположение или просто быть формой вежливого приветствия. Искренность этого жеста — это гораздо более сложный вопрос, чем просто наличие или отсутствие морщин при улыбке.

Миф о взгляде лжеца

Язык тела: факты и мифы, которые вам нужно знать. Фото © Shutterstock

"Если человек избегает зрительного контакта, значит, он лжёт", — ещё одно распространённое заблуждение. Нежелание смотреть в глаза собеседнику может быть связано с чувством вины, стыдом или желанием сосредоточиться на своём обмане. Тем не менее это не абсолютный признак лжи. Люди по-разному реагируют на стрессовые ситуации, и отвод взгляда может быть одной из таких реакций.

Миф о значении жеста "руки в замке"

Один из распространённых мифов о языке тела касается жеста, когда человек складывает руки в замок перед собой. Многие склонны интерпретировать это действие как выражение защиты, напряжения или нервозности. Однако на самом деле держать так руки человек может по разным причинам. В современном мире жест "руки в замке" может выражать самые разные эмоции и намерения — от уверенности и самоконтроля до стремления к защите и обеспечению собственной безопасности. В других контекстах он может символизировать единство, согласие и солидарность.

Миф о быстром отклике и лжи

Разоблачение мифов о языке тела: правда или вымысел. Фото © Shutterstock

Иногда предполагается, что, если человек долго думает перед ответом, он, скорее всего, обманывает. На самом деле задержка в ответной реплике может быть связана с необходимостью вспомнить информацию и не всегда является признаком обмана. Иногда, наоборот, слишком быстрый ответ может быть признаком заранее подготовленной лжи.