Врач объяснила, как проснуться по будильнику и не заработать инсульт Врач Филёва: Многолетние пробуждения по будильнику увеличивают риск инсульта 16 января, 10:25 Многолетние пробуждения по будильнику увеличивают риск инсульта. Обложка © Unsplash

Будильник не самое полезное для здоровья устройство. Он может прервать сон во время глубокой фазы, и после этого человек ещё несколько часов будет чувствовать себя разбитым и невыспавшимся. О том, как использовать будильник без вреда, Лайфу рассказала врач Александра Филёва.

Громкие и неприятные трели хорошо пробуждают, но чрезмерно поднимают уровень кортизола — гормона стресса, который и так начинает усиленно вырабатываться с утра. Стресс от будильника приводит к тому, что у человека учащаются пульс и дыхание, повышается артериальное давление, усиливается нагрузка на сердце. Такие неприятные пробуждения в течение долгих лет увеличивают риск инсультов и инфарктов Александра Филёва Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Вместо раздражающих мелодий Филёва советует выбрать спокойную композицию. Исследование австралийских учёных показало, что люди, использующие в качестве мелодии будильника популярные композиции, меньше страдают из-за инерции сна. Это пограничное состояние после пробуждения, при котором человек медленнее реагирует на любые раздражители и хуже воспринимает реальность. А вот звуки природы (пение птиц, журчание воды) подойдут не каждому: на некоторых людей они действуют усыпляюще.

Врач также рассказала про световые будильники, которые имитируют рассвет и позволяют мягко перейти от сна к бодрствованию. Ряд исследований показал, что в среднем такие гаджеты хорошо способствуют пробуждению и даже облегчают симптомы сезонного аффективного расстройства, которое часто развивается в холодное время года, в том числе из-за нехватки солнечного света.

"В качестве утренней побудки на детский будильник тоже стоит установить какой-нибудь мелодичный трек: резкие и громкие звуки могут испортить настроение с утра не только взрослому, но и ребёнку", — добавила врач-эксперт лаборатории "Гемотест".

Однако ни одна мелодия не сделает утреннее пробуждение более лёгким при хроническом недосыпе. Собеседница Лайфа напомнила, что взрослому человеку для хорошего самочувствия требуется 7–9 часов полноценного ночного сна. Засыпать и просыпаться рекомендуется в одно и то же время, а перед сном избегать употребления алкоголя и кофеиносодержащих напитков.

А вот что касается самого процесса сна, то каждый спит так, как ему удобно, но медики считают, что не все позы полезны для человека, а некоторые приносят вред и мешают полноценному отдыху. Что это за позы, читайте в материале Лайфа.

Авторы Андрей Горяничев