Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявивший о том, что ВСУ при исчерпании запасов оружия станут сражаться лопатами, должен сам взять её и пойти воевать за страну. Такое мнение выразил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Он подчеркнул, что Кулеба ненавидит РФ и совсем не волнуется о жизнях украинцев, раз он готов толкать их на смерть безоружными. Цеков добавил, что глава МИД Незалежной хочет "заставить идти на убой" ради интересов Америки и Европы.

"А Украина себя губит, себя разрушает, украинцы воюют против собственной же страны из-за таких, как Кулеба. Пусть Кулеба возьмёт лопату и сам пойдёт на фронт. А то жертвовать соотечественниками готовы, а он и его дети отсиживаются", — сказал Цеков в беседе с NEWS.ru.