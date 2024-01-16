"Он и его дети отсиживаются": В Совфеде отчитали Кулебу после слов о готовности украинцев воевать лопатами
Сенатор Цеков: Кулеба должен взять в руки лопату и пойти воевать за Украину
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявивший о том, что ВСУ при исчерпании запасов оружия станут сражаться лопатами, должен сам взять её и пойти воевать за страну. Такое мнение выразил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Он подчеркнул, что Кулеба ненавидит РФ и совсем не волнуется о жизнях украинцев, раз он готов толкать их на смерть безоружными. Цеков добавил, что глава МИД Незалежной хочет "заставить идти на убой" ради интересов Америки и Европы.
"А Украина себя губит, себя разрушает, украинцы воюют против собственной же страны из-за таких, как Кулеба. Пусть Кулеба возьмёт лопату и сам пойдёт на фронт. А то жертвовать соотечественниками готовы, а он и его дети отсиживаются", — сказал Цеков в беседе с NEWS.ru.
Напомним, ранее Кулеба призвал украинцев "не кипишевать" из-за заявления главы пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера о снижении поддержки Украины. По его словам, чиновник имел в виду, что это может произойти, когда Киев "встанет на ноги".
Getty Images / Spencer Platt