"С чувством юмора у людей неважно": Жена россиянина, колядовавшего в женской одежде, отвергла все обвинения
Жена ряженого для колядок волгоградца решила ответить на обвинения
Колядующие, на которых пожаловались жители Волгоградской области. Обложка © t.me / SHOT
Мужчины из города Новоаннинского, которые переоделись в женщин во время колядок, выбрали такие костюмы ради забавы, а не для пропаганды нетрадиционных ценностей. Об этом заявила жена одного из них.
"Данный образ наших мужчин был связан с праздником и забавы ради. Ни о какой пропаганде не может быть и речи. Очень жаль, что в наши дни люди цепляются за любую ерунду и мусолят её. Сколько себя помню, всегда в этот праздник люди кем только не наряжались", — рассказала женщина "Газете.ru".
Она также уличила людей, написавших на её супруга жалобу, в отсутствии чувства юмора.
Напомним, что слишком бдительные жители Волгоградской области пожаловались в прокуратуру на двух мужчин из города Новоаннинского, переодевшихся в женщин ради колядок. Заявители просят проверить их на предмет пропаганды ЛГБТ*. Однако мэр Новоаннинского Сергей Егоров, где происходили эти события, готов защитить мужчин от нападок тех, кто в древних обычаях пытается углядеть пропаганду нетрадиционных ценностей.
* Движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ.