"С чувством юмора у людей неважно": Жена россиянина, колядовавшего в женской одежде, отвергла все обвинения

Мужчины из города Новоаннинского, которые переоделись в женщин во время колядок, выбрали такие костюмы ради забавы, а не для пропаганды нетрадиционных ценностей. Об этом заявила жена одного из них.

"Данный образ наших мужчин был связан с праздником и забавы ради. Ни о какой пропаганде не может быть и речи. Очень жаль, что в наши дни люди цепляются за любую ерунду и мусолят её. Сколько себя помню, всегда в этот праздник люди кем только не наряжались", — рассказала женщина "Газете.ru".