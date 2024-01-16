Учёные из Пензенского госуниверситета создали и запатентовали устройство для надевания носков. Оно гораздо дешевле и эффективнее аналогов.

Российские учёные изобрели устройство, позволяющее надевать носки без помощи рук. Фото © Пензенский государственный университет

"Устройство для надевания носков протестировало более 30 человек разного возраста и состояния здоровья. Они отметили, что устройство простое, доступное и универсальное. Кроме того, оно позволяет, кроме носков, надевать подследники, гольфы и даже защитные бахилы", — отметили в ПГУ.

Профессор кафедры "Транспортные машины" Евгений Чуфистов указал, что не у всех людей с ограниченными возможностями здоровья получается подключать руки, чтобы надеть носки. По его словам, конструкция некоторых известных изделий способна и вовсе порвать короткие чулки.

Пензенские же учёные уверяют, что их изобретение можно собрать в домашних условиях, даже не имея технического образования и "золотых рук". Для этого понадобится деревянная пластина 300х300х20 миллиметров, отрезок алюминиевого провода 90 сантиметров и девять отрезков резинового шланга по пять миллиметров. Чуфистов отметил, что учёные в основании деревянной пластины сделали два симметричных отверстия. В них специалисты вставили каркас из монолитного алюминиевого провода, который изогнут дугой. На неё же установили три противоскользящих стопора — нарезанные из шланга резиновые кольца. По словам экспертов, это нужно для прочной посадки носка на конструкции.

"Основание устройства удержит каркас вместе с растянутым носком, а каркас растянет манжету или паголенок (часть носка, охватывающая голень). А стопоры удержат носок на устройстве и помогут справиться с любыми трикотажными изделиями. Для удерживания разных носков необходимы разные силы. Повседневный носок можно надеть без труда, а вот плотный компрессионный носок — тугой. Как раз стопоры в этом и помогут", — добавили в ПГУ.

Авторы подчеркнули, что их устройство будет полезно беременным, перенёсшим операцию и пожилым. Сейчас создатели продолжают совершенствовать своё ноу-хау, добавляя новые функции.