Хуснуллин рассказал Лайфу, что прошлый год по ипотеке был успешным

В минувшем году два миллиона россиян получили компенсацию из бюджета за ипотечные кредиты, в целом 2023-й в этом плане был успешным. Об этом Лайфу рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Если у застройщиков возникают вопросы по комиссии, то здесь уже будут разбираться Центробанк и кураторы программ, добавил вице-премьер. К слову, недавно крупнейшие российские банки, начали вводить комиссию по льготной ипотеке (с 7,5% до 11,5%). Так финансовые учреждения отреагировали на снижение субсидий со стороны государства: раньше бюджет компенсировал разницу между ключевой ставкой и ставкой по госпрограмме плюс 2,5%. Но с 23 декабря надбавка, которая составляет основной заработок банка, была снижена до 1,5% годовых. Тем не менее в ЦБ уже раскритиковали взимание банками комиссий. В регуляторе считают, что эта мера несёт риски для ипотечных заёмщиков.