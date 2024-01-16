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16 января, 14:20

Хуснуллин рассказал Лайфу, что прошлый год по ипотеке был успешным

Хуснуллин назвал 2023 год успешным по ипотеке

В минувшем году два миллиона россиян получили компенсацию из бюджета за ипотечные кредиты, в целом 2023-й в этом плане был успешным. Об этом Лайфу рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что прошлый год по ипотеке был успешным. Видео © LIFE

"У нас прошедший год по ипотеке лучше. Два миллиона граждан получили компенсации от бюджета за ипотечные кредиты", — отметил он.

Если у застройщиков возникают вопросы по комиссии, то здесь уже будут разбираться Центробанк и кураторы программ, добавил вице-премьер. К слову, недавно крупнейшие российские банки, начали вводить комиссию по льготной ипотеке (с 7,5% до 11,5%). Так финансовые учреждения отреагировали на снижение субсидий со стороны государства: раньше бюджет компенсировал разницу между ключевой ставкой и ставкой по госпрограмме плюс 2,5%. Но с 23 декабря надбавка, которая составляет основной заработок банка, была снижена до 1,5% годовых. Тем не менее в ЦБ уже раскритиковали взимание банками комиссий. В регуляторе считают, что эта мера несёт риски для ипотечных заёмщиков.

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Ранее Лайф писал, что Правительство России повысило первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых — с 20 до 30%. Увеличение касается программ льготного ипотечного кредитования на покупку жилплощади в новостройках, строительства частного дома или приобретения земельного участка для его постройки. Эта инициатива направлена на повышение качества кредитов.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Александр Юнашев
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