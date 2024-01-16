Офицеру Росгвардии, оставившему Крымский мост без защиты, вынесли приговор
Офицеру Росгвардии дали 6 лет за неисправные комплексы для Крымского моста
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор полковнику Росгвардии Сергею Волкову. Его признали виновным в поставке некачественных комплексов для защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым.
"Признать Волкова Сергея Евгеньевича виновным... и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в решении суда.
При этом суд не стал лишать офицера наград и воинского звания и оставил за Росгвардией право подать к нему гражданский иск.
Напомним, по версии следствия, полковник Волков закупил для защиты Крымского моста и Керченского пролива два комплекса "Орёл-БПЛА" почти на 400 миллионов рублей, которые по техническим характеристикам не могли противостоять беспилотникам. Уже после установки выяснилось, что купленные комплексы не имеют возможности радиоподавления дронов. Волкову предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий", прокуратура запрашивала для него семь лет тюрьмы.
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