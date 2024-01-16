Офицеру Росгвардии, оставившему Крымский мост без защиты, вынесли приговор

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор полковнику Росгвардии Сергею Волкову. Его признали виновным в поставке некачественных комплексов для защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым.

"Признать Волкова Сергея Евгеньевича виновным... и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в решении суда.

При этом суд не стал лишать офицера наград и воинского звания и оставил за Росгвардией право подать к нему гражданский иск.