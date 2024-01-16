В Европарламенте объявили трусами 800 тысяч украинцев и призвали гнать их на родину
Депутат Европарламента Мадисон из Эстонии назвал трусами сбежавших украинцев
Депутат Европарламента Яак Мадисон из Эстонии призвал европейские страны помочь Киеву с военным оружием, а также заявил о необходимости отправить на фронт сбежавших из своей страны украинцев. В ходе пленарной сессии он прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что Украина нуждается в военнослужащих, так как государство потеряло тысячи бойцов в ходе СВО.
"Зеленский заявил очень ясно, что им нужны люди, потому что тысячи погибли. Но в Европе есть около 800 тысяч человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны, как трусы", — сказал Мадисон.
Ранее Лайф писал, что в конце декабря прошлого года Мадисон уже призывал отправить украинских беженцев домой. Тогда он выступил с критикой в отношении посла Украины в Таллине, который не ответил эстонскому депутату на письма с предложением вернуть часть беженцев из Эстонии в Незалежную. Кроме того, в декабре того же года в правительстве Киева заявили, что у уехавших за границу граждан будут блокировать банковские карты.
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