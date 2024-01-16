Путин обещал продлить программу "Школьный автобус"

Программа "Школьный автобус" будет продлена, на неё продолжат выделять все необходимые средства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований.

"Программу "Школьный автобус" продлим. Не только в этом году выделим необходимые ресурсы, повторяю, 10 миллиардов [рублей], по-моему, запланировано, но и продлим её обязательно", — сказал глава государства.

Программа "Школьный автобус" реализуется по инициативе "Единой России" с 2021 года. Ежегодно в регионы поступает не менее четырёх тысяч новых транспортных средств отечественного производства. Так, за три года на реализацию программы из федерального бюджета было выделено 32 миллиарда рублей. В первую очередь автобусы предназначены для школ в небольших населённых пунктах.