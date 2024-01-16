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16 января, 15:21

Путин обещал продлить программу "Школьный автобус"

Путин: Программа "Школьный автобус" будет продлена, необходимые средства есть

Программа "Школьный автобус" будет продлена, на неё продолжат выделять все необходимые средства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований.

"Программу "Школьный автобус" продлим. Не только в этом году выделим необходимые ресурсы, повторяю, 10 миллиардов [рублей], по-моему, запланировано, но и продлим её обязательно", — сказал глава государства.

Программа "Школьный автобус" реализуется по инициативе "Единой России" с 2021 года. Ежегодно в регионы поступает не менее четырёх тысяч новых транспортных средств отечественного производства. Так, за три года на реализацию программы из федерального бюджета было выделено 32 миллиарда рублей. В первую очередь автобусы предназначены для школ в небольших населённых пунктах.

Кравцов рассказал Путину, сколько школ ремонтируют в России ежегодно
Кравцов рассказал Путину, сколько школ ремонтируют в России ежегодно

Ранее Путин на совещании с главами муниципальных образований призвал надзорные органы не "хватать", а беречь россиян от ошибок. Также российский лидер впервые прокомментировал "голую вечеринку" блогерши Насти Ивлеевой. По словам президента, нужно больше обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО.

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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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