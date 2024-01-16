В Петербурге арестовали пенсионера, пожелавшего стать информатором для Украины
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В Санкт-Петербурге взяли под стражу пенсионера из Дагестана, которого подозревают в попытке сотрудничества с украинской разведкой. Как сообщила во вторник, 16 января, Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о "Покушении на сотрудничество с иностранным государством".
По данным следствия, 67-летний мужчина по собственной инициативе обратился в Главное управление разведки Минобороны Украины и сообщил, что намерен выдать некую информацию, "способствующую военному поражению России". Действия фигуранта были пресечены сотрудниками ФСБ.
Выразить свою позицию в суде пенсионер отказался, его арестовали на срок до 11 марта.
А ранее ФСБ выявила жительницу Ижевска, примкнувшую к украинским террористам. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", по ней женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Лайф также писал, что на Алтае рассекретили украинского агента, который мечтал вступить в ВСУ, а свои намерения даже подтвердил видеозаписью с присягой. Ему грозит длительный срок заключения.