В Петербурге арестовали пенсионера, пожелавшего стать информатором для Украины

В Санкт-Петербурге взяли под стражу пенсионера из Дагестана, которого подозревают в попытке сотрудничества с украинской разведкой. Как сообщила во вторник, 16 января, Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о "Покушении на сотрудничество с иностранным государством".

По данным следствия, 67-летний мужчина по собственной инициативе обратился в Главное управление разведки Минобороны Украины и сообщил, что намерен выдать некую информацию, "способствующую военному поражению России". Действия фигуранта были пресечены сотрудниками ФСБ.

Выразить свою позицию в суде пенсионер отказался, его арестовали на срок до 11 марта.