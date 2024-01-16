Путин назвал варварством удары ВСУ по мирным жителям России
Президент России Владимир Путин назвал варварством удары ВСУ по мирным жителям российских регионов, в том числе из систем залпового огня. Об этом глава государства заявил на встрече с главами муниципальных образований.
"Они пытаются показать, что они тоже что-то могут сделать, но вместо того, чтобы решать военные задачи, они действуют таким варварским способом", — сказал российский лидер.
По его словам, вместо того, чтобы решать военные задачи, украинская армия "неизбирательным" огнём наносит удары по мирному населению. К примеру, системы залпового огня по площадям "просто лупят и всё", подчеркнул Путин.
Ранее в ходе этого же совещания Путин отчитал Киев за упущенный шанс на заключение мира. Он назвал украинскую сторону "придурками". Также глава государства констатировал провал контрнаступления ВСУ. По его словам, если так будет продолжаться, то государственность Украины ждёт "невосполнимый и очень серьёзный удар".
Kremlin.ru