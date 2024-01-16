Путин назвал варварством удары ВСУ по мирным жителям России

Президент России Владимир Путин назвал варварством удары ВСУ по мирным жителям российских регионов, в том числе из систем залпового огня. Об этом глава государства заявил на встрече с главами муниципальных образований.

"Они пытаются показать, что они тоже что-то могут сделать, но вместо того, чтобы решать военные задачи, они действуют таким варварским способом", — сказал российский лидер.