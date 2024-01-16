Путин: Всё больше уехавших россиян хотят вернуться обратно
Всё больше уехавших граждан России хотят вернуться обратно. Соответствующее заявление на встрече с главами муниципалитетов сделал российский лидер Владимир Путин.
"Я имею к этому отношение, бумаги соответствующие подписываю: всё больше и больше [есть] желающих вернуться на родину из тех, кто уехал", — сказал глава государства.
В частности, он объяснил возвращение россиян во многом тем, что людям с традиционными ценностями трудно жить и растить детей в ряде западных стран, где общие туалеты для мальчиков и девочек стали "обыденной" вещью. Президент в связи с этим назвал традиционные ценности нравственным фундаментом российской государственности и подчеркнул, что власти намерены их укреплять.
Ранее Лайф писал, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать горячую линию и чат-боты специально для релокантов, желающих вернуться на родину. По его словам, многие из тех, кто покинул нашу страну после начала СВО, сделали это под влиянием вражеской пропаганды или раздутой истерии. Кстати, по последним данным, в Россию уже вернулось около 40% уехавших.
Kremlin.ru