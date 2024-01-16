Путин: Всё больше уехавших россиян хотят вернуться обратно

Всё больше уехавших граждан России хотят вернуться обратно. Соответствующее заявление на встрече с главами муниципалитетов сделал российский лидер Владимир Путин.

"Я имею к этому отношение, бумаги соответствующие подписываю: всё больше и больше [есть] желающих вернуться на родину из тех, кто уехал", — сказал глава государства.