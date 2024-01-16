В украинском телемарафоне показали карту России с Крымом
В эфир украинского телеканала "Рада" вышел репортаж, посвящённый морозам в России. Для наглядности авторы сюжета подготовили инфографику — карту с регионами, где наблюдаются заморозки. Причём на ней был показан и Крым, который украинские власти отказываются признавать российским.
В украинском телемарафоне показали карту России с Крымом. Видео © Telegram / Политика страны
Видео с "казусом" украинских репортёров тут же разлетелось по соцсетям. На кадрах запечатлено, что очертания полуострова не выходят за государственные границы России. Сам сюжет был показан в прямом эфире в 16:07 (17:07 мск).
Как сообщал Лайф, в июле 2023 года начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждал, что ВСУ "в скором времени уже зайдут в Крым". В августе он пообещал новые удары по полуострову, заявив, что киевские власти хотят уничтожить в Крыму всё российское. Мечтать о захвате российского полуострова Буданов продолжил и в октябре. В конце декабря в Киеве попытались оправдать его заявления о несостоявшемся вторжении в Крым, назвав слова главы украинской разведки инструментом влияния.
ТАСС / Сергей Фадеичев