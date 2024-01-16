В эфир украинского телеканала "Рада" вышел репортаж, посвящённый морозам в России. Для наглядности авторы сюжета подготовили инфографику — карту с регионами, где наблюдаются заморозки. Причём на ней был показан и Крым, который украинские власти отказываются признавать российским.

В украинском телемарафоне показали карту России с Крымом. Видео © Telegram / Политика страны

Видео с "казусом" украинских репортёров тут же разлетелось по соцсетям. На кадрах запечатлено, что очертания полуострова не выходят за государственные границы России. Сам сюжет был показан в прямом эфире в 16:07 (17:07 мск).