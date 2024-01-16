Россиянин превратил в сауну старый вертолёт Ми-8, который заприметил Борис Ельцин

Житель Ханты-Мансийска Кирилл Скосырев превратил старый вертолёт Ми-8 в настоящую сауну. Внутри фюзеляжа есть парилка, комната для отдыха, а также душ и туалет, а снаружи же разместилась тёплая купель с функцией джакузи.

"Три года назад я подбирал участок для строительства дома, тогда и наткнулся на этот участок, который продавался с фюзеляжем вертолёта. Сразу захотелось построить внутри него сауну. Сначала для себя думал, а потом решил: будет для всех желающих", — рассказал мужчина в беседе с Ura.ru.

Житель ХМАО построил сауну в старом вертолёте. Фото © Avito.ru