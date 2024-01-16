Россиянин превратил в сауну старый вертолёт Ми-8, который заприметил Борис Ельцин
Житель Ханты-Мансийска оборудовал сауну из старого вертолёта Ми-8
Житель ХМАО построил сауну в старом вертолёте. Обложка © Avito.ru
Житель Ханты-Мансийска Кирилл Скосырев превратил старый вертолёт Ми-8 в настоящую сауну. Внутри фюзеляжа есть парилка, комната для отдыха, а также душ и туалет, а снаружи же разместилась тёплая купель с функцией джакузи.
"Три года назад я подбирал участок для строительства дома, тогда и наткнулся на этот участок, который продавался с фюзеляжем вертолёта. Сразу захотелось построить внутри него сауну. Сначала для себя думал, а потом решил: будет для всех желающих", — рассказал мужчина в беседе с Ura.ru.
Житель ХМАО построил сауну в старом вертолёте. Фото © Avito.ru
К слову, это не первый раз, когда данный Ми-8 привлекает внимание. В 1991 году Борис Ельцин, будучи тогда президентом России, во время поездки в ХМАО удивился, что вертолёт находится прямо на садовом участке. Теперь же этот странный объект привлекает не только туристов, но и любителей парных. Кирилл, к слову, вместе с друзьями уже затестил сауну, теперь двери заведения открыты для гостей. Цена вопроса — от двух с половиной тысяч рублей за час.
Ранее Лайф сообщал, что в московской сауне накрыли секс-вечеринку, в которой участвовало более 30 человек. Против особо буйных задержанных правоохранители составили протоколы по статье "Мелкое хулиганство" — их приговорили к наказанию в виде ареста на 15 суток.