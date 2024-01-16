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16 января, 17:27

Путин поставил задачу подумать над сохранением сплочённости общества после СВО

Российский лидер Владимир Путин призвал представителей федеральных и региональных органов власти подумать о сохранении сложившейся сплочённости общества и после специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление прозвучало во время встречи президента с главами муниципалитетов.

"От вас, наверное, больше зависит сохранение такого состояния общества, состояние сплочённости, чем от кого бы то ни было. Давайте подумаем над этим, это действительно важно", — сказал глава государства.

Путин добавил, что эта тема волнует в том числе женщин-волонтёров, которые работают по вопросам поддержки бойцов. По словам президента, сплочённость, которая сложилась в российском обществе, отражает его национальный характер.

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В ходе той же встречи Путин отметил, что Россия укрепляется вопреки ожиданиям противников. Президент подчеркнул, что РФ всегда защищала свои интересы и продолжает это делать в ходе СВО.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Осипов
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