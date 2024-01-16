Путин поставил задачу подумать над сохранением сплочённости общества после СВО

Российский лидер Владимир Путин призвал представителей федеральных и региональных органов власти подумать о сохранении сложившейся сплочённости общества и после специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление прозвучало во время встречи президента с главами муниципалитетов.

"От вас, наверное, больше зависит сохранение такого состояния общества, состояние сплочённости, чем от кого бы то ни было. Давайте подумаем над этим, это действительно важно", — сказал глава государства.