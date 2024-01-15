"Другого им не надо": В Госдуме указали на стопроцентную солидарность бойцов СВО с Путиным

Участники специальной военной операции полностью поддерживают российского лидера Владимира Путина и верят ему, ведь глава государства уделает особое внимание их поддержке. Об этом в беседе с Лайфом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, комментируя обращение президента к участникам форума ветеранов СВО "Вместе победим".

Участники СВО поддерживают президента, другого президента им не надо, они полностью с ним, верят верховному главнокомандующему, полностью стопроцентная солидарность с ним. Здесь очень важно, что идёт консолидация общества вокруг фигуры президента, вокруг героев СВО, она проявляется как раз на этом форуме Олег Матвейчев Депутат Государственной думы

Парламентарий напомнил, что Путин трепетно относится к семьям участников СВО. В пример депутат привёл встречу главы государства с близкими погибших бойцов в канун Рождества.

"Когда он решает проблемы участников СВО, когда с ними общается, это должно стать примером для всех должностных лиц в стране — такое неравнодушное отношение, что все должны относиться к проблемам участников СВО, как к своим, что эти ребята сейчас защищают всех нас и поэтому к этому не может быть формально-бюрократического подхода", — указал собеседник Лайфа, говоря о сигнале органам власти от главы государства.

Депутат напомнил о печальном опыте 90-х, когда были брошены участники войны в Афганистане. Сейчас это ни в коем случае нельзя повторять, подчеркнул Матвейчев.

"Ребята не должны сталкиваться со всякими проблемами и равнодушием, но и должны быть задействованы и найти себя в мирной жизни. Это один из таких ключевых месседжей", — заключил парламентарий.