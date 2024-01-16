"Пиар-акция": Аналитик рассказал, кого из россиян обидит запрет немецкого пива

Запрет на импорт в Россию пива из недружественных стран, к которому предложили прибегнуть в Госдуме, вызовет недовольство среднего класса. При этом сами поставки вряд ли получится полностью перекрыть. Такое мнение выразил аналитик Вадим Дробиз.

"Если мы готовы проглотить обиду некоторых россиян, то совершенно спокойно можно показательно выпороть пивную отрасль недружественных стран и запретить поставки в Россию. Другое дело: у нас есть прямые поставки и параллельный импорт, который вряд ли позволит полностью запретить ввоз", — отметил глава центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя "Цифра" в беседе с телеканалом "360".

Эксперт добавил, что зарубежное пиво всё равно будет поступать в РФ, однако по другим каналам. Такая иностранная продукция, по его словам, стоит достаточно дорого и в основном идёт именно для среднего класса.

"Сегодня у нас доля импортного пива — в пределах 3,5%. Если оно исчезнет, 97% потребителей даже не заметят этого. Но опять-таки аналогично никак не пострадает экономика стран-экспортёров. Это в большей степени пиар-акция, и до конца неясно, правильная она или нет", — считает специалист.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин отметил, что ограничения не отразятся на отечественной экономике. По его мнению, при таких ответных санкциях будет менее выгодно совершать какие-либо действия в отношении недружественных государств.

К слову, последние несколько лет Чехия является лидером по потреблению пива. За год житель республики выпивает, как правило, 180 литров пенного. РФ же занимает 20-е строчки, пропуская вперёд ФРГ, Литву и Бразилию.