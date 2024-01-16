Глава МИД Венгрии назвал самый быстрый способ закончить конфликт на Украине

Закончить конфликт на Украине получится только при отказе от поставок оружия Киеву. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Чем больше поставляют оружия, тем дольше длится война. А чем дольше длится война, тем больше погибнет людей", — отметил он в беседе с Exxpress, напомнив, что Незалежная столкнулась с территориальными и гуманитарными потерями.