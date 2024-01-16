Глава МИД Венгрии назвал самый быстрый способ закончить конфликт на Украине
Глава МИД Венгрии Сийярто: Отказ от поставок оружия Украине завершит конфликт
Закончить конфликт на Украине получится только при отказе от поставок оружия Киеву. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Чем больше поставляют оружия, тем дольше длится война. А чем дольше длится война, тем больше погибнет людей", — отметил он в беседе с Exxpress, напомнив, что Незалежная столкнулась с территориальными и гуманитарными потерями.
Сийярто полагает, что через переговоры есть шанс сохранить суверенитет и целостность страны. Министр считает поддержание диалога с Москвой основным условием для достижения мира. Сийярто указал, что на Украине есть большая венгерская диаспора, члены которой погибают на фронте, воюя за ВСУ, поэтому Будапешт хочет прекращения боевых действий.
Как сообщал Лайф, в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение выделить Киеву 50 миллиардов евро военной помощи. Позже стало известно, что теперь Брюссель думает, как помочь Украине в обход Будапешта.
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