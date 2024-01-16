Покойного пса Боби временно лишили титула самой старой собаки

Книга рекордов Гиннесса временно отобрала у пса Боби титул самой пожилой собаки в истории, усомнившись в его возрасте. Информация следует из заявления на сайте Guinness World Records.

Организационный комитет предположил, что псу не мог быть 31 год, так как средняя продолжительность жизни таких собак — 12–14 лет.

"На время осуществления проверки мы решили приостановить действие титулов "самая старая живущая сейчас собака" и "самая старая собака в истории" до тех пор, пока не установим все необходимые факты", — сообщает организация у себя на сайте.

Речь идёт о псе породы алентежский мастиф. Рекордсменом он стал в феврале прошлого года. Датой его рождения определено 11 мая 1992 года, что было подтверждено записями государственной ветеринарной базы данных Португалии, а также ветслужбой муниципалитета Лейрия.

Пёс всю жизнь прожил в португальской деревне Кокейруш. Когда он умер, его вписали в Книгу рекордов Гиннесса. Однако после этого пользователи Сети стали обсуждать одну из фотографий пса, которая была сделана в 1999 году. В том числе они обратили внимание на окрас лап. Началось расследование, показавшее, что информация о дате рождения собаки была внесена только в 2022 году со слов её хозяина.

Теперь, пока не наступила развязка этой истории, на звание самой старой из ныне живущих собак претендует чихуахуа Спайк. Ему 24 года. Правда, там с точностью тоже беда. Хозяйка нашла его на парковке в 2009 году. Его осмотрел ветеринар и предположил, что собаке примерно десять лет. Эту цифру и вписали в документы.