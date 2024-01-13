США нужно внести в Книгу рекордов Гиннесса как самую агрессивную страну. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, Соединённые Штаты осуществили наибольшее количество иностранных интервенций.

"США по праву должны занять заслуженное место в Книге рекордов Гиннесса как самая агрессивная страна, осуществившая наибольшее количество иностранных интервенций. Поэтому смешно и нелепо звучит, что Белый дом не заинтересован в войне, развязанной ими в Йемене. Они снова повторяются. Эти дежурные фразы мы уже неоднократно слышали", — сказал Шеремет в беседе с РИА "Новости", комментируя заявление Вашингтона о том, что Белый дом не заинтересован в конфликте в Йемене.