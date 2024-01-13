В Госдуме предложили внести США в Книгу рекордов Гиннесса как самую агрессивную страну
Депутат Шеремет: США нужно внести в Книгу рекордов как самую агрессивную страну
США нужно внести в Книгу рекордов Гиннесса как самую агрессивную страну. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, Соединённые Штаты осуществили наибольшее количество иностранных интервенций.
"США по праву должны занять заслуженное место в Книге рекордов Гиннесса как самая агрессивная страна, осуществившая наибольшее количество иностранных интервенций. Поэтому смешно и нелепо звучит, что Белый дом не заинтересован в войне, развязанной ими в Йемене. Они снова повторяются. Эти дежурные фразы мы уже неоднократно слышали", — сказал Шеремет в беседе с РИА "Новости", комментируя заявление Вашингтона о том, что Белый дом не заинтересован в конфликте в Йемене.
Такие же заявления США делали в отношении Ирака и Палестина, Украины и Афганистана, Вьетнама и Ливии, подчеркнул депутат. Он отметил, что дипломатический подход США к подобным вопросам измеряется количеством выпущенных ракет и снарядов по выбранной "стране-изгою", которая не соответствует их стандартам. Парламентарий призвал не терять бдительности от "сладких речей" Вашингтона.
Напомним, ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон якобы не заинтересован в военном конфликте в Йемене. При этом 12 января США и Британия стали бомбить объекты движения "Ансар Аллах" (хуситы) в рамках ранее анонсированной операции "Страж процветания". Американцы выпустили более 100 снарядов, включая крылатые ракеты "Томагавк". Россия осудила эту атаку и запросила срочное заседание Совбеза ООН. При этом НАТО объявило ракетные удары по Йемену оборонительными.
Getty Images / Brandon Bell