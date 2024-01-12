В Белом доме заявили о незаинтересованности в войне в Йемене
Кирби заявил, что США не заинтересованы в конфликте любого рода в Йемене
США не заинтересованы в военном конфликте в Йемене. Об этом заявил на борту президентского самолёта по дороге в Пенсильванию координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Мы не заинтересованы в конфликте любого рода", — ответил он журналистам на соответствующий вопрос, добавив, что американский лидер стремится предотвратить любую эскалацию конфликта.
Напомним, 12 января США и Британия стали бомбить объекты хуситов в Йемене в рамках ранее анонсированной операции "Страж процветания". Американцы выпустили более 100 снарядов, включая крылатые ракеты "Томагавк". Россия осудила эту атаку и запросила срочное заседание Совбеза ООН. При этом НАТО объявило ракетные удары по Йемену оборонительными.
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