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12 января, 20:42

В Белом доме заявили о незаинтересованности в войне в Йемене

Кирби заявил, что США не заинтересованы в конфликте любого рода в Йемене

США не заинтересованы в военном конфликте в Йемене. Об этом заявил на борту президентского самолёта по дороге в Пенсильванию координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Мы не заинтересованы в конфликте любого рода", — ответил он журналистам на соответствующий вопрос, добавив, что американский лидер стремится предотвратить любую эскалацию конфликта.

Несколько сотен россиян находятся в Йемене, который бомбят США и Британия
Несколько сотен россиян находятся в Йемене, который бомбят США и Британия

Напомним, 12 января США и Британия стали бомбить объекты хуситов в Йемене в рамках ранее анонсированной операции "Страж процветания". Американцы выпустили более 100 снарядов, включая крылатые ракеты "Томагавк". Россия осудила эту атаку и запросила срочное заседание Совбеза ООН. При этом НАТО объявило ракетные удары по Йемену оборонительными.

Обложка ©

Unsplash / Tabrez Syed

Лариса Сафронова
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