Несколько сотен россиян находятся в Йемене, который бомбят США и Британия

Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Йемен, который в настоящее время подвергается бомбардировкам высокоточными боеприпасами со стороны США и Британии. Атака совершена в рамках операции "Страж процветания", направленной против хуситов.

"С начала военно-политического кризиса в Йемене МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в эту страну. Данные рекомендации остаются актуальными и по сей день", — подчеркнули в дипмиссии в беседе с журналистами.