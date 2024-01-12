Регион

Уведомления отключены

12 января, 15:32

Несколько сотен россиян находятся в Йемене, который бомбят США и Британия

Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Йемен

Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Йемен, который в настоящее время подвергается бомбардировкам высокоточными боеприпасами со стороны США и Британии. Атака совершена в рамках операции "Страж процветания", направленной против хуситов.

"С начала военно-политического кризиса в Йемене МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в эту страну. Данные рекомендации остаются актуальными и по сей день", — подчеркнули в дипмиссии в беседе с журналистами.

По данным дипломатов, на территории Йемена в настоящий момент может находиться несколько сотен российских граждан. К счастью, по состоянию на утро 12 января информации о гражданах РФ, пострадавших в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену, не поступало. Посольство продолжает внимательно следить за ситуацией. Там предупредили, что атаки на территории Йемена грозят дальнейшим ухудшением положения населения этой страны.

"Море крови", радикалы и война с Ираном: К чему приведёт бомбежка США объектов в Йемене
"Море крови", радикалы и война с Ираном: К чему приведёт бомбежка США объектов в Йемене

Напомним, 12 января США и Британия начали бомбить объекты хуситов в Йемене в рамках ранее анонсированной операции "Страж процветания". Американцы выпустили более 100 снарядов, в том числе крылатые ракеты "Томагавк". Россия уже осудила эту атаку и запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН. При этом НАТО объявило ракетные удары по Йемену оборонительными.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
  • Новости
  • йемен
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров