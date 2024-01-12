Несколько сотен россиян находятся в Йемене, который бомбят США и Британия
Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Йемен
Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Йемен, который в настоящее время подвергается бомбардировкам высокоточными боеприпасами со стороны США и Британии. Атака совершена в рамках операции "Страж процветания", направленной против хуситов.
"С начала военно-политического кризиса в Йемене МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в эту страну. Данные рекомендации остаются актуальными и по сей день", — подчеркнули в дипмиссии в беседе с журналистами.
По данным дипломатов, на территории Йемена в настоящий момент может находиться несколько сотен российских граждан. К счастью, по состоянию на утро 12 января информации о гражданах РФ, пострадавших в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену, не поступало. Посольство продолжает внимательно следить за ситуацией. Там предупредили, что атаки на территории Йемена грозят дальнейшим ухудшением положения населения этой страны.
Напомним, 12 января США и Британия начали бомбить объекты хуситов в Йемене в рамках ранее анонсированной операции "Страж процветания". Американцы выпустили более 100 снарядов, в том числе крылатые ракеты "Томагавк". Россия уже осудила эту атаку и запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН. При этом НАТО объявило ракетные удары по Йемену оборонительными.
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