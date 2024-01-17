Захарова обвинила бригаду Зеленского в постановке на карту существование Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что "эта вся шайка киевско-режимная во главе с Зеленским" поставила Украину на грань выживания. Так она отреагировала на высказывание главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о готовности украинцев пойти в бой с лопатами, так как "на карту поставлено само существование страны".

"Жаль, он не сказал, а кто конкретно поставил на карту существование Украины. Ведь это же они, эта вся шайка киевско-режимная во главе с Зеленским… Именно эта бригада, бригада Зеленского, поставила на карту всё, что было на Украине — в первую очередь людей, ресурсы, земли даже. Это же сделал в том числе Кулеба, но он об этом не говорит", — сказала Захарова во время брифинга.