Захарова обвинила бригаду Зеленского в постановке на карту существование Украины
Захарова заявила, что бригада Зеленского открыла вопрос о существовании Украины
Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что "эта вся шайка киевско-режимная во главе с Зеленским" поставила Украину на грань выживания. Так она отреагировала на высказывание главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о готовности украинцев пойти в бой с лопатами, так как "на карту поставлено само существование страны".
"Жаль, он не сказал, а кто конкретно поставил на карту существование Украины. Ведь это же они, эта вся шайка киевско-режимная во главе с Зеленским… Именно эта бригада, бригада Зеленского, поставила на карту всё, что было на Украине — в первую очередь людей, ресурсы, земли даже. Это же сделал в том числе Кулеба, но он об этом не говорит", — сказала Захарова во время брифинга.
Дипломат подчеркнула, что решать свою судьбу должен сам украинский народ, а не политики Запада. Однако нынешнее "марионеточное правительство, в которое входит Кулеба", давно лишило собственное население права голоса, сделав его заложником ситуации, заключила она.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не боится сокращения поддержки со стороны Запада, потому что, оставшись без оружия, украинцы будут сражаться лопатами. Он пояснил, что "существование Украины поставлено на карту". В Совфеде РФ заметили, что Кулебе плевать на жизни своих сограждан и он готов гнать их на убой.