Amazon заработал штраф в 200 млн за отказ "приземлиться" в России Суд Москвы назначил Amazon оборотный штраф на сумму более 200 млн рублей 17 января, 11:01 Суд назначил Amazon 200 млн рублей оборотного штрафа за отсутствие филиала в РФ. Обложка © Shutterstock

В Москве суд привлёк американскую компанию Amazon к административной ответственности за отсутствие представительства в России. Теперь организация обязана выплатить оборотный штраф на сумму свыше 200 миллионов рублей.

"Суд постановил признать виновной компанию Amazon Web Services, Inc. (подразделение головной компании Amazon. — Прим. Лайфа) по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ "Осуществление иностранным юрлицом деятельности в Интернете на территории РФ без размещения электронной формы для направления обращений российских граждан и организаций либо без создания филиала, открытия представительства, учреждения российского юрлица", — зачитала решение судья.

Размер штрафа составил 200 миллионов 469 тысяч 997 рублей. По закону сумма взыскания должна быть в интервале от 1/15 до 1/10 объёма дохода за календарный год. В ближайшее время суд рассмотрит дела по аналогичным обвинениям в адрес ещё десяти иностранных организаций.

В июне 2023 года сообщалось, что Роскомнадзор расширил список зарубежных провайдеров хостинга, которые подлежат "приземлению", в него теперь попал и популярный сервис Amazon. В перечне значатся Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WP Engine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean. Сам закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации" был принят в 2021 году. По нему иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть в РФ свои представительства.

Авторы Татьяна Миссуми