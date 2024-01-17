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17 января, 11:14

Российские средства ПВО за сутки сбили 11 снарядов РСЗО "Ольха" и Vampire

Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 11 снарядов реактивных систем залпового огня "Ольха", а также Vampire чешского производства. Об этом сообщили журналистам в среду, 17 января, в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, было уничтожено более 20 украинских беспилотников.

Российские системы ПВО за сутки сбили 69 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за сутки сбили 69 украинских беспилотников

Ранее Лайф сообщал, что четыре снаряда РСЗО Vampire и два дрона ВСУ уничтожены над Белгородской областью. А губернатор Херсонской области Владимир Сальдо информировал о попытке Украины атаковать американскими ракетами Storm Shadow школу и медицинское учреждение в Геническом округе. Снаряды были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Марина Калегина
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