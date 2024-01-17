Российские средства ПВО за сутки сбили 11 снарядов РСЗО "Ольха" и Vampire

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 11 снарядов реактивных систем залпового огня "Ольха", а также Vampire чешского производства. Об этом сообщили журналистам в среду, 17 января, в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, было уничтожено более 20 украинских беспилотников.