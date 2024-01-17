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Иран на форуме в Давосе опроверг враньё Киева о поставке ракет и дронов России

Глава МИД Ирана Абдоллахиян вновь опроверг поставки дронов России для СВО

17 января, 13:57
Иран не поставлял РФ БПЛА и ракеты для использования на Украине — глава МИД. Обложка © ТАСС / ZUMA

Иран не поставлял РФ БПЛА и ракеты для использования на Украине — глава МИД. Обложка © ТАСС / ZUMA

Россия никогда не получала от Ирана беспилотники и ракеты для ведения боевых действий на Украине. Об этом сказал глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

"Мы никогда не предоставляли каких-либо дронов и каких-либо ракет России для их использования против Украины", — подчеркнул политик.

Он добавил, что украинская сторона постоянно говорит о применении Москвой иранских беспилотников, создавая "много шума" из ничего, однако Киев до сих пор не представил ни одного доказательства в подтверждение своих слов.

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Напомним, ещё осенью 2022 года в офисе Владимира Зеленского призвали нанести удары по Ирану из-за того, что он якобы отправляет беспилотники России. В самом Тегеране не раз заявляли, что поставляли дроны России ещё до спецоперации, но это была небольшая партия.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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