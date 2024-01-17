Иран на форуме в Давосе опроверг враньё Киева о поставке ракет и дронов России Глава МИД Ирана Абдоллахиян вновь опроверг поставки дронов России для СВО 17 января, 13:57 Иран не поставлял РФ БПЛА и ракеты для использования на Украине — глава МИД. Обложка © ТАСС / ZUMA

Россия никогда не получала от Ирана беспилотники и ракеты для ведения боевых действий на Украине. Об этом сказал глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

"Мы никогда не предоставляли каких-либо дронов и каких-либо ракет России для их использования против Украины", — подчеркнул политик.

Он добавил, что украинская сторона постоянно говорит о применении Москвой иранских беспилотников, создавая "много шума" из ничего, однако Киев до сих пор не представил ни одного доказательства в подтверждение своих слов.

Авторы Татьяна Миссуми