Иран на форуме в Давосе опроверг враньё Киева о поставке ракет и дронов России
Глава МИД Ирана Абдоллахиян вновь опроверг поставки дронов России для СВО
Иран не поставлял РФ БПЛА и ракеты для использования на Украине — глава МИД. Обложка © ТАСС / ZUMA
Россия никогда не получала от Ирана беспилотники и ракеты для ведения боевых действий на Украине. Об этом сказал глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.
"Мы никогда не предоставляли каких-либо дронов и каких-либо ракет России для их использования против Украины", — подчеркнул политик.
Он добавил, что украинская сторона постоянно говорит о применении Москвой иранских беспилотников, создавая "много шума" из ничего, однако Киев до сих пор не представил ни одного доказательства в подтверждение своих слов.
Напомним, ещё осенью 2022 года в офисе Владимира Зеленского призвали нанести удары по Ирану из-за того, что он якобы отправляет беспилотники России. В самом Тегеране не раз заявляли, что поставляли дроны России ещё до спецоперации, но это была небольшая партия.