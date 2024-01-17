США угодили в ловушку по плану Че Гевары

Ни одна из великих держав не хочет ещё большего обострения на Ближнем Востоке, потому что это означает начало третьей мировой войны. Об этом заявил политолог Андрей Перла, отметив, что нельзя не замечать постоянные провокации в регионе, которые с каждым разом становятся всё более жёсткими.

По его словам, удар Ирана по иракскому Эрбилю — попытка избежать войны, а не развязать. В беседе с "Царьградом" он отметил, что в этом случае Тегеран занимает ясную позицию по поводу агрессии против себя и своих союзников, заставляя вашингтонских ястребов поумерить пыл.

"В следующий раз они десять раз подумают, прежде чем попытаются предпринять что-либо против исламской республики", — отметил Перла.

Но самое главное, по словам политолога, то, что США попали в ловушку на Ближнем Востоке. Он рассказал, что, ввязываясь в локальные конфликты, Вашингтон теряет большие деньги, а победить в этих войнах обычно невозможно. Эксперт отметил, что обострение в Ираке, атаки в Красном море на торговые суда — всё это вялотекущие войны, которые требуют сил и средств.

"В США есть разумные люди, которые понимают, что старая стратегия Че Гевары — чтобы победить США, нужно несколько Вьетнамов — работает. Но, как избежать этого, они не знают", — заключил Перла.