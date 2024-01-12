Политолог не исключил, что после ударов по Йемену в конфликт будут втянуты другие страны
Политолог Мендкович: Удары по Йемену стали шагом к эскалации на Ближнем Востоке
Удары по Йемену стали очередной ступенью эскалации на Ближнем Востоке — предыдущим шагом было вторжение Израиля в Газу. Об этом Лайфу заявил политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Собеседник Лайфа не исключил разрастания конфликта и вовлечения в него других арабских государств или группировок.
"Йемен уже заявил о том, что не будет прекращать морскую блокаду, что указывает на то, что у США и Великобритании будут поводы для новых ударов, что опять-таки приведёт к неизбежно прямой или косвенной реакции других стран. Сначала, возможно, через наёмников, через свой спецназ, а затем может произойти и полноценное вовлечение в конфликт новых стран, если США и Великобритания не остановят его эскалацию", — отметил Мендкович, при этом подчеркнув, что Вашингтон и Лондон не заинтересованы в затягивании конфликта.
Напомним, 12 января США ударили по Йемену, начав ранее анонсированную операцию "Страж процветания". Под удар попали склады с оружием, пусковые установки, радиолокаторы средств ПВО и производственные объекты — всего более 60 целей. Американцы выпустили более 100 снарядов, в том числе крылатые ракеты "Томагавк". Россия уже осудила эту атаку и запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН.
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