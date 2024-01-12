Политолог не исключил, что после ударов по Йемену в конфликт будут втянуты другие страны

"Йемен уже заявил о том, что не будет прекращать морскую блокаду, что указывает на то, что у США и Великобритании будут поводы для новых ударов, что опять-таки приведёт к неизбежно прямой или косвенной реакции других стран. Сначала, возможно, через наёмников, через свой спецназ, а затем может произойти и полноценное вовлечение в конфликт новых стран, если США и Великобритания не остановят его эскалацию", — отметил Мендкович, при этом подчеркнув, что Вашингтон и Лондон не заинтересованы в затягивании конфликта.