Курильский вулкан Эбеко выбросил трёхкилометровый столб пепла
Курильский вулкан Эбеко выбросил трёхкилометровый столб пепла. Обложка © t.me / МЧС Сахалинской области
Расположенный на курильском острове Парамушир вулкан Эбеко произвёл выброс пепла. Максимальная высота шлейфа достигла трёх километров, он распространился в восточном направлении. Об этом со ссылкой на данные Института морской геологии и геофизики ДВО РАН заявили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
По данным ведомства, активность вулкана зафиксирована утром 18 января. В расположенном рядом Северо-Курильске пеплопад не наблюдается. Запах сероводорода отсутствует.
"Угрозы для жизнедеятельности населения нет", — подытожили в министерстве.
А несколькими днями ранее мощное извержение вулкана произошло на исландском полуострове Рейкьянес. Раскалённая лава достигла жилых домов в городе Гриндавик, испепелив несколько построек.