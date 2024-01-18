Курильский вулкан Эбеко выбросил трёхкилометровый столб пепла

Расположенный на курильском острове Парамушир вулкан Эбеко произвёл выброс пепла. Максимальная высота шлейфа достигла трёх километров, он распространился в восточном направлении. Об этом со ссылкой на данные Института морской геологии и геофизики ДВО РАН заявили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.