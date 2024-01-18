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18 января, 01:43

Курильский вулкан Эбеко выбросил трёхкилометровый столб пепла

Курильский вулкан Эбеко выбросил трёхкилометровый столб пепла. Обложка © t.me / МЧС Сахалинской области

Курильский вулкан Эбеко выбросил трёхкилометровый столб пепла. Обложка © t.me / МЧС Сахалинской области

Расположенный на курильском острове Парамушир вулкан Эбеко произвёл выброс пепла. Максимальная высота шлейфа достигла трёх километров, он распространился в восточном направлении. Об этом со ссылкой на данные Института морской геологии и геофизики ДВО РАН заявили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

По данным ведомства, активность вулкана зафиксирована утром 18 января. В расположенном рядом Северо-Курильске пеплопад не наблюдается. Запах сероводорода отсутствует.

"Угрозы для жизнедеятельности населения нет", — подытожили в министерстве.

Квадрокоптер эпично снял извержение вулкана в Японии ценой своей жизни
Квадрокоптер эпично снял извержение вулкана в Японии ценой своей жизни

А несколькими днями ранее мощное извержение вулкана произошло на исландском полуострове Рейкьянес. Раскалённая лава достигла жилых домов в городе Гриндавик, испепелив несколько построек.

Илья Пушкарев
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