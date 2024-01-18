Женская рота ВСУ зашла на позиции на Кременском участке фронта в Донбассе, заявил боец спецназа "Ахмат" с позывным Аид.

По его словам, на участке появляется много различных бригад, например, 111-я бригада терробороны, 12-я бригада специального назначения "Азов"*. Однако больше всего бойца удивила рота, состоящая только из женщин, которую заметили на "болоте" — на местности в Серебрянском лесничестве.

Предположительно, это добровольческое женское подразделение, которое называется К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ. Они выполняют функции снайперов и операторов БПЛА.

"С таким мы ещё не сталкивались, конечно. Думали, может, акустические ловушки, может, кажется, а потом радиоперехваты послушали, и да, там женщины стоят", — приводит его слова РИА "Новости".

Несмотря на прошлогоднее заявление Владимира Зеленского о том, что он не подпишет законопроект о мобилизации украинок в случае, если он будет принят парламентом, в ВСУ начали забирать пожилых женщин. Как рассказал один из военнопленных, в украинской армии не существует такого понятия как возраст. Если раньше пригодными для службы считались дамы до 55 лет, то теперь возраст увеличили на пять лет.