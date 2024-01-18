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18 января, 05:30

"С таким ещё не сталкивались": Женскую роту ВСУ заметили в зоне спецоперации

Боец спецназа "Ахмат": Женская рота ВСУ появилась на Кременском участке фронта

Женская рота ВСУ зашла на позиции на Кременском участке фронта в Донбассе, заявил боец спецназа "Ахмат" с позывным Аид.

По его словам, на участке появляется много различных бригад, например, 111-я бригада терробороны, 12-я бригада специального назначения "Азов"*. Однако больше всего бойца удивила рота, состоящая только из женщин, которую заметили на "болоте" — на местности в Серебрянском лесничестве.

Предположительно, это добровольческое женское подразделение, которое называется К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ. Они выполняют функции снайперов и операторов БПЛА.

"С таким мы ещё не сталкивались, конечно. Думали, может, акустические ловушки, может, кажется, а потом радиоперехваты послушали, и да, там женщины стоят", — приводит его слова РИА "Новости".

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Несмотря на прошлогоднее заявление Владимира Зеленского о том, что он не подпишет законопроект о мобилизации украинок в случае, если он будет принят парламентом, в ВСУ начали забирать пожилых женщин. Как рассказал один из военнопленных, в украинской армии не существует такого понятия как возраст. Если раньше пригодными для службы считались дамы до 55 лет, то теперь возраст увеличили на пять лет.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

GettyImages / SOPA Images

Николь Вербер
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