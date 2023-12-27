Женщина-снайпер из ВСУ сообщила о гибели 18 мобилизованных подруг
Украинская женщина-снайпер Елена Белозерская сообщила о гибели 18 подруг из ВСУ
Женщина-снайпер Вооружённых сил Украины (ВСУ) Елена Белозерская рассказала в соцсетях, что за время проведения спецоперации погибли 18 её мобилизованных подруг. Публикацию в Сети она сопроводила портретами женщин, нарисованными в одном стиле.
Белозерская начала свою военную карьеру в 2014 году, до этого она занималась поэзией и журналистикой. Кроме того, женщина была помощницей лидера "Правого сектора"* в 2013–2015 годах Дмитрия Яроша.
Ранее стало известно, что на Украине могут начать мобилизовывать женщин. В этом случае эксперты предрекают массовый отток населения. Главком ВСУ Валерий Залужный не поддерживает данное предложение.
* Запрещённая в России экстремистская организация.
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