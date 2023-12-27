Женщина-снайпер из ВСУ сообщила о гибели 18 мобилизованных подруг

Женщина-снайпер Вооружённых сил Украины (ВСУ) Елена Белозерская рассказала в соцсетях, что за время проведения спецоперации погибли 18 её мобилизованных подруг. Публикацию в Сети она сопроводила портретами женщин, нарисованными в одном стиле.

Белозерская начала свою военную карьеру в 2014 году, до этого она занималась поэзией и журналистикой. Кроме того, женщина была помощницей лидера "Правого сектора"* в 2013–2015 годах Дмитрия Яроша.