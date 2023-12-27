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Опубликовано 27 декабря 2023, 09:33
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Женщина-снайпер из ВСУ сообщила о гибели 18 мобилизованных подруг

Украинская женщина-снайпер Елена Белозерская сообщила о гибели 18 подруг из ВСУ

Женщина-снайпер Вооружённых сил Украины (ВСУ) Елена Белозерская рассказала в соцсетях, что за время проведения спецоперации погибли 18 её мобилизованных подруг. Публикацию в Сети она сопроводила портретами женщин, нарисованными в одном стиле.

Белозерская начала свою военную карьеру в 2014 году, до этого она занималась поэзией и журналистикой. Кроме того, женщина была помощницей лидера "Правого сектора"* в 2013–2015 годах Дмитрия Яроша.

Названы последствия "усиления" армии Украины инвалидами и женщинами
Названы последствия "усиления" армии Украины инвалидами и женщинами

Ранее стало известно, что на Украине могут начать мобилизовывать женщин. В этом случае эксперты предрекают массовый отток населения. Главком ВСУ Валерий Залужный не поддерживает данное предложение.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

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Ян Поланин
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