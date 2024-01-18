СМИ узнали о планах ведущих американских конгрессменов посетить Тайвань

Ведущие члены Конгресса США скоро прибудут с визитом на Тайвань, чтобы поддержать нового главу администрации острова Лай Циндэ. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, среди законодателей США ожидаются ведущий демократ в подкомитете Палаты представителей по иностранным делам по Индо-Тихоокеанскому региону Ами Бера и республиканцы Энди Барр и Марио Диас-Баларт.