СМИ узнали о планах ведущих американских конгрессменов посетить Тайвань
FT: Ведущие законодатели США посетят Тайвань в ближайшие недели
Ведущие члены Конгресса США скоро прибудут с визитом на Тайвань, чтобы поддержать нового главу администрации острова Лай Циндэ. Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, среди законодателей США ожидаются ведущий демократ в подкомитете Палаты представителей по иностранным делам по Индо-Тихоокеанскому региону Ами Бера и республиканцы Энди Барр и Марио Диас-Баларт.
Вслед за ними Тайбэй посетит председатель спецкомитета Палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем Майк Галлахер. Кроме того, в мае на инаугурацию могут приехать и другие американские представители.
Как уже рассказывал Лайф, 13 января на Тайване прошли президентские выборы, по итогам которых выиграл кандидат от Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Политик выразил готовность встать на защиту островного государства от "угроз и запугивания" со стороны материкового Китая. При этом вопрос он намерен урегулировать путём переговоров.
Shutterstock