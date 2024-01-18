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18 января, 15:30

Настоящие неудачники: 15 историй от бедолаг, чей 2024-й начался гораздо хуже, чем у вас

Все мы любим преувеличивать собственные проблемы, хотя на деле они оказываются мелкими неурядицами. Но не у этих несчастных, чей год начался с личной катастрофы. Посмотрите на 15 действительно серьёзных бед.

"У моей дочери день рождения, и я испекла ей торт. Стоял, остывал в холодильнике, а потом я решила его быстренько проверить, и вот что из этого вышло..." an303042.

Фото © Reddit / an303042

Фото © Reddit / an303042

"Мой глаз после химической аварии. Он не открывается до конца. Из-за новогодних праздников я не могла получить помощь врачей три дня", — Lijey_Cat.

Фото © Reddit / Lijey_Cat

Фото © Reddit / Lijey_Cat

"Зубная коронка отпала в 22:30 в канун Нового года. Ура!" Ruffffian.

Фото © Reddit / Ruffffian

Фото © Reddit / Ruffffian

"У моей мамы в канун Нового года обрушился потолок. Вот тебе и начало 2024-го..." sweater_brown.

Фото © Reddit / sweater_brown

Фото © Reddit / sweater_brown

"Судя по всему, на этих праздниках мы из дома не выйдем... Потому что не сможем", — sweater_brown.

Фото © Reddit / sweater_brown

Фото © Reddit / sweater_brown

"Всего лишь пять дней с начала года, а уже сломал руку и ногу", — alivesarcasm.

Фото © Reddit / alivesarcasm

Фото © Reddit / alivesarcasm

"Мы с женой арендовали домик на праздники. Приехали, а там мешок для мусора на окне и винный сервиз на одного", — PKLKickballer.

Фото © Reddit / PKLKickballer

Фото © Reddit / PKLKickballer

"Сегодня утром вышел на улицу и обнаружил, что мою машину кто-то поцарапал ключом. Какое прекрасное начало нового года!" iiDaBomb.

Фото © Reddit / iiDaBomb

Фото © Reddit / iiDaBomb

"Пытаясь открыть банку с тунцом, я случайно её уронил. Как там говорят, эстетика для перфекционистов?" Smmaxter.

Фото © Reddit / Smmaxter

Фото © Reddit / Smmaxter

"В моей машине разбили окно. Вот только я бедный, и из моей машины нечего было украсть..." sadbabyface.

Фото © Reddit / sadbabyface

Фото © Reddit / sadbabyface

"Застрял в крошечном лифте в первый же день года", — Wiglse.

Фото © Reddit / Wiglse

Фото © Reddit / Wiglse

"Разбил новенькую машину на прошлой неделе", — bunnishortcake.

Фото © Reddit / bunnishortcake

Фото © Reddit / bunnishortcake

"Случайно разлил соус в своей только недавно купленной тачке!" StupidSexySnoo.

Фото © Reddit / StupidSexySnoo

Фото © Reddit / StupidSexySnoo

"Этот человек провёл Новый год в больнице, делая болезненные прививки от бешенства", Interesting-Cress-43.

Фото © Reddit / Interesting-Cress-43

Фото © Reddit / Interesting-Cress-43

"Этот человек пытался быть хорошей няней для собак, пока его брат отдыхал на каникулах. А в итоге устроил погром. Но, по крайней мере, с собакой всё в порядке", — EditorsNotes.

Фото © Reddit / EditorsNotes

Фото © Reddit / EditorsNotes

Подслушано медсестрой. Какие гадости говорят будущие отцы во время родов
Подслушано медсестрой. Какие гадости говорят будущие отцы во время родов
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Reddit / Ruffffian, EditorsNotes

Сергей Трофимов
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