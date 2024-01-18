Беглов заявил об отсутствии пострадавших при отражении атаки дрона в Ленобласти

Пострадавших и повреждений после перехвата беспилотника в Ленинградской области нет. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Пострадавших нет. Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время идут следственные мероприятия", — написал Беглов в телеграм-канале.