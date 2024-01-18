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18 января, 07:38

Беглов заявил об отсутствии пострадавших при отражении атаки дрона в Ленобласти

Пострадавших и повреждений после перехвата беспилотника в Ленинградской области нет. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Пострадавших нет. Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время идут следственные мероприятия",написал Беглов в телеграм-канале.

В пресс-службе областного правительства также заявили об отсутствии пострадавших и повреждений. Ведётся расследование инцидента.

Опубликованы кадры взрыва беспилотника в Подольске
Опубликованы кадры взрыва беспилотника в Подольске

Напомним, в ночь на четверг Киев предпринял попытку атаковать объекты на территории России с помощью беспилотников. Все они были ликвидированы. Так, один дрон был перехвачен в небе над Московской областью, второй — над Ленинградской. Украинский БПЛА, который сбили над Ленобластью, пытался атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Дрон нёс на себе три килограмма взрывчатки.

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ТАСС / Максим Блинов

Александра Вишнякова
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