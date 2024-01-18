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18 января, 12:56

Экономист из МГУ счёл "путь Левши" спасительным для России

Декан экономфака МГУ Аузан назвал "путь Левши" выгодным при новой глобализации

Фото © Ededchechine / Freepik

Фото © Ededchechine / Freepik

Так называемый "эффект Левши" мог бы помочь России увеличить своё присутствие на мировом рынке. Таким мнением поделился с журналистами декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. По его словам, схема сработает, если текущий кризис сменит период "новой глобализации".

Экономист отметил, что в этот "новый поток" России придётся входить не через привычные "западные ворота", а сквозь непривычные сложные и закрытые рынки арабских стран и Китая.

"Здесь сыграет на руку "феномен Левши", то есть свойственная россиянам способность хорошо делать нестандартные вещи", приводит слова Александра Аузана РБК.

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Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек связал падение немецкой экономики с отказом от российского газа. По его словам, Берлин загнал себя в трудную ситуацию, и теперь его экономика перестала быть конкурентоспособной. Между тем министр экономического развития Максим Решетников заявил Путину о способности России обогнать экономику Японии. Он напомнил, что по паритету покупательной способности в 2021 году мы опередили экономику Германии.

Марина Калегина
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