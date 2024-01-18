Экономист из МГУ счёл "путь Левши" спасительным для России

Так называемый "эффект Левши" мог бы помочь России увеличить своё присутствие на мировом рынке. Таким мнением поделился с журналистами декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. По его словам, схема сработает, если текущий кризис сменит период "новой глобализации".

Экономист отметил, что в этот "новый поток" России придётся входить не через привычные "западные ворота", а сквозь непривычные сложные и закрытые рынки арабских стран и Китая.

"Здесь сыграет на руку "феномен Левши", то есть свойственная россиянам способность хорошо делать нестандартные вещи", — приводит слова Александра Аузана РБК.