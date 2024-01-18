Выдворенный из Латвии пенсионер рассказал, что его разлучили с женой после 57 лет брака

Российский военный пенсионер Борис Катков, которого принудительно депортировали из Латвии, сообщил, что беспокоится о разлуке со своей женой. Об этом он рассказал видеоагентству Ruptly, которое входит в состав RT.

По словам мужчины, они прожили с супругой 57 лет. Катков отмечает, что в Латвии ей плохо. Он намерен перевезти супругу в Калининград, как только ему выделят в городе жильё. 82-летний пенсионер также добавил, что будет работать в Балтийском федеральном университете.