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18 января, 13:06

Выдворенный из Латвии пенсионер рассказал, что его разлучили с женой после 57 лет брака

Депортированный из Латвии пенсионер Катков обеспокоен, что его разлучили с женой

Борис Катков. Обложка © t.me / Михаил Ведерников

Борис Катков. Обложка © t.me / Михаил Ведерников

Российский военный пенсионер Борис Катков, которого принудительно депортировали из Латвии, сообщил, что беспокоится о разлуке со своей женой. Об этом он рассказал видеоагентству Ruptly, которое входит в состав RT.

По словам мужчины, они прожили с супругой 57 лет. Катков отмечает, что в Латвии ей плохо. Он намерен перевезти супругу в Калининград, как только ему выделят в городе жильё. 82-летний пенсионер также добавил, что будет работать в Балтийском федеральном университете.

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Напомним, о принудительном выдворении пенсионера из Латвии стало известно на прошлой неделе. 14 января Борис Катков прилетел в Калининград, где его встретили сотрудники Балтийского федерального университета, руководство которого решает вопрос о его трудоустройстве.

Ян Поланин
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