Выдворенный из Латвии пенсионер рассказал, что его разлучили с женой после 57 лет брака
Депортированный из Латвии пенсионер Катков обеспокоен, что его разлучили с женой
Борис Катков. Обложка © t.me / Михаил Ведерников
Российский военный пенсионер Борис Катков, которого принудительно депортировали из Латвии, сообщил, что беспокоится о разлуке со своей женой. Об этом он рассказал видеоагентству Ruptly, которое входит в состав RT.
По словам мужчины, они прожили с супругой 57 лет. Катков отмечает, что в Латвии ей плохо. Он намерен перевезти супругу в Калининград, как только ему выделят в городе жильё. 82-летний пенсионер также добавил, что будет работать в Балтийском федеральном университете.
Напомним, о принудительном выдворении пенсионера из Латвии стало известно на прошлой неделе. 14 января Борис Катков прилетел в Калининград, где его встретили сотрудники Балтийского федерального университета, руководство которого решает вопрос о его трудоустройстве.