МИД РФ запретил въезд причастным к провокации против журналиста Гасюка на Кипре

В качестве ответа на неприемлемые действия властей Кипра в отношении корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка и сотрудника российского посольства РФ закрывает въезд ряду чиновников республики. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Должностным лицам Республики Кипр, непосредственно причастным к провокации, запрещён въезд на территорию нашей страны в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ", — указали в ведомстве.