МИД РФ запретил въезд причастным к провокации против журналиста Гасюка на Кипре
В качестве ответа на неприемлемые действия властей Кипра в отношении корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка и сотрудника российского посольства РФ закрывает въезд ряду чиновников республики. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"Должностным лицам Республики Кипр, непосредственно причастным к провокации, запрещён въезд на территорию нашей страны в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ", — указали в ведомстве.
Напомним, 5 октября в Никосии полицейские жёстко задержали корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка, травмировав ему руку. Журналисту потребовалась медицинская помощь. В МИД России потребовали от Кипра извинений в связи с инцидентом, а также вызвали кипрского посла на разговор. Пострадавший журналист вернулся в РФ 7 октября.
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