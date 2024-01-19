Хантер Байден даст показания в Конгрессе по делу об импичменте отца 28 февраля

Хантер Байден 28 февраля предстанет перед юридическим комитетом Палаты представителей Конгресса США по делу об импичменте главы государства. Об этом законодатели информировали в соцсети X.

"Дата дачи показаний Хантером Байденом подтверждена — 28 февраля", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в совместном заявлении председателей Комитета по надзору и подотчётности и юридического комитета Палаты представителей Джеймса Комера и Джима Джордана (оба республиканцы) отмечалось, что желателен закрытый формат слушаний. При этом сын американского лидера желал выступить публично.