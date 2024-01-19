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19 января, 00:58

Хантер Байден даст показания в Конгрессе по делу об импичменте отца 28 февраля

Сын президента США Хантер Байден в Конгрессе. Обложка © ТАСС / AP / Jose Luis Magana

Сын президента США Хантер Байден в Конгрессе. Обложка © ТАСС / AP / Jose Luis Magana

Хантер Байден 28 февраля предстанет перед юридическим комитетом Палаты представителей Конгресса США по делу об импичменте главы государства. Об этом законодатели информировали в соцсети X.

"Дата дачи показаний Хантером Байденом подтверждена — 28 февраля", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в совместном заявлении председателей Комитета по надзору и подотчётности и юридического комитета Палаты представителей Джеймса Комера и Джима Джордана (оба республиканцы) отмечалось, что желателен закрытый формат слушаний. При этом сын американского лидера желал выступить публично.

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Ранее сообщалось, что Хантера Байдена могут наказать за неявку по повестке. Глава надзорного комитета Палаты представителей Соединённых Штатов Джеймс Комер призвал утвердить отчёт о привлечении Байдена-младшего к ответственности за неуважение к Конгрессу.

Напомним, комитеты Палаты представителей получили разрешение от нижней палаты Конгресса о дальнейшем расследовании по делу об импичменте Джо Байдена. Законодатели ведут поиск оснований для отстранения президента от власти. Сам глава Белого дома считает это расследование "политическим трюком".

Лариса Сафронова
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