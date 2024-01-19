Хантер Байден даст показания в Конгрессе по делу об импичменте отца 28 февраля
Сын президента США Хантер Байден в Конгрессе. Обложка © ТАСС / AP / Jose Luis Magana
Хантер Байден 28 февраля предстанет перед юридическим комитетом Палаты представителей Конгресса США по делу об импичменте главы государства. Об этом законодатели информировали в соцсети X.
"Дата дачи показаний Хантером Байденом подтверждена — 28 февраля", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в совместном заявлении председателей Комитета по надзору и подотчётности и юридического комитета Палаты представителей Джеймса Комера и Джима Джордана (оба республиканцы) отмечалось, что желателен закрытый формат слушаний. При этом сын американского лидера желал выступить публично.
Ранее сообщалось, что Хантера Байдена могут наказать за неявку по повестке. Глава надзорного комитета Палаты представителей Соединённых Штатов Джеймс Комер призвал утвердить отчёт о привлечении Байдена-младшего к ответственности за неуважение к Конгрессу.
Напомним, комитеты Палаты представителей получили разрешение от нижней палаты Конгресса о дальнейшем расследовании по делу об импичменте Джо Байдена. Законодатели ведут поиск оснований для отстранения президента от власти. Сам глава Белого дома считает это расследование "политическим трюком".